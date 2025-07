En Atlacomulco, Estado de México, fue detenido un ciudadano de Estados Unidos, ya que portaba armas de alto calibre y con una presunta credencial de la CIA, identificado como James N; esto se sabe.

La presencia de este presunto agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) podría despertar el temor de una intervención de Estados Unidos, como han advertido desde la renovación de su presidencia.

Igualmente se da en un contexto de tensiones, debido a las declaraciones de Estados Unidos contra México, las redadas y protestas y la reciente protesta contra la gentrificación, específicamente de “gringos”.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México dio a conocer que detuvieron a James N, un ciudadano de Estados Unidos que portaba equipo táctico, una credencial de la CIA y armas en Atlacomulco.

Acorde con la denuncia, el ciudadano de Estados Unidos se mostraba agresivo y con un arma larga, en la colonia Las Fuentes; esto fue ratificado por las autoridades del Estado de México.

Señalaron que lo encontraron en el balcón de unos departamentos y junto al arma larga, James N portaba un cuchillo, chaleco táctico y un casco; se desconoce la razón por la que estaba usando dicho equipo.

Sin embargo, debido a que representaba un riesgo inminente para los vecinos del Estado de México, los policías lo desarmaron y detuvieron, aunque inicialmente fue trasladado a un hospital.

Esto debido a que presentaba una herida en la mano derecha, sin embargo, las autoridades del Estado de México no explican cómo se realizó dicho corte, sí mencionan que ya fue dado de alta.

Las autoridades del Estado de México también hicieron una revisión en su domicilio, en donde también encontraron distinto tipo de armamento:

cuatro armas cortas, distintos calibres

dos armas largas Colt de calibre 5.56 mm

además de cien municiones

seis cargadores de arma corta y larga

un segundo cuchillo

dos chalecos tácticos, uno de ellos con cámara digital y el otro con visión nocturna

El ciudadano de Estados Unidos fue presentado ante la Fiscalía de Asuntos Especiales del Estado de México por los delitos de alteración del orden público y portación de armas de uso exclusivo del ejército.

Estadounidense fue detenido en Atlacomulco, Estado de México; le fueron decomisadas varias armas (Secretaría de Seguridad del Estado de México vía X)

¿Extranjeros como el ciudadano de Estados Unidos pueden portar armas en México? Esto dice la ley ante el caso del Estado de México

No, los extranjeros no pueden portar armas en México, solamente que sean agentes de seguridad en una visita oficial, además de entrenamientos, que no sería el caso del ciudadano de Estados Unidos en Atlacomulco.

Ya que además, la entrada de agentes del ejército debe ser aprobada por los legisladores, con una fecha específica, el número de participantes y con notificación premeditada del gobierno visitante.

Referente a la portación de armas en México, las regulaciones se encuentran en la Constitución Mexicana, en donde se menciona que estás en tu derecho de tener un arma en tu domicilio, para protección.

Sin embargo, se requiere una licencia para poder tener un arma de fuego , especialmente por su portación fuera del domicilio, con registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Aunque nada de esto aplica con las que son de uso exclusivo del Ejército, como se específica en el artículo 10 constitucional, que no se pueden utilizar o poseer las que están prohibidas en la Ley Federal.

De momento la Embajada de Estados Unidos en México no se ha pronunciado sobre la detención de quien portaba una credencial de la CIA, que no se aclara si es verdadera.