La diputada Patricia Armendáriz se solidarizó con Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora tras creer haber encontrado los restos de su hijo.

Por medio de su cuenta de Twitter, Patricia Armendáriz externó su solidaridad hacia Cecilia Flores y señaló que sólo la activista conoce un dolor tan fuerte como el que vivió al encontrar los posibles restos de su hijo .

“Mi absoluta solidaridad y comprensión hasta donde pueda hacerlo porque solo tú conoces ese dolor tan fuerte. Te mando un abrazo fraternal” Patricia Armendáriz

Mi absoluta solidaridad y comprensión hasta donde pueda hacerlo porque solo tú conoces ese dolor tan fuerte. Te mando un abrazo fraternal — Carmen Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) April 15, 2022

Esto luego de que la activista publicara que creía haber hallado los restos de su hijo Marco Antonio, quien desapareció en 2019 .

Fundadora de Madres Buscadoras de Sonora tras hallar posibles restos de su hijo: “Siento que me derrumbo”

En su cuenta de Twitter, Cecilia Flores compartió las imágenes de unos restos que halló y dijo reconocer en ellos la dentadura y forma de cráneo de su hijo Marco Antonio.

“Traigo un nudo en la garganta. Siento que me derrumbo”, expresó Cecilia Flores.

“Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo” Cecilia Flores. Fundadora de Madres Buscadoras de Sonora

En entrevista para Milenio, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora comentó que una persona anónima le informó sobre un lugar donde “encontraría lo que ha estado buscando”.

En este sentido, Cecilia Flores señaló que le fue enviada la ubicación del lugar , al que acudió solamente acompañada de una familiar.

“La información me llegó temprano, en el transcurso del día, que lo que yo buscaba estaba en ese lugar, me mandaron una ubicación, pues yo me preparé inmediatamente para ir al lugar pensado... no sé si sea una trampa, no sé si sea verdad, pero donde me digan que puede estar mi hijo voy a ir”, mencionó.

Cecilia Flores indicó que falta esperar que los Servicios Periciales le confirmen que los restos que halló son los de su hijo Marco Antonio.

“Vamos a esperar que Servicios Periciales haga lo más pronto su trabajo, y lo más pronto posible pueda saber si es mi hijo el que encontré el día de hoy”, añadió.