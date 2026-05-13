El gobernador Ricardo Gallardo Cardona impulsa un modelo de educación innovadora que busca brindar mayores oportunidades de crecimiento académico y personal a la juventud potosina. Como parte de estas acciones, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) realizó con éxito la edición número 22 de la Semana de la Licenciatura en Administración y Gestión (LAG).

El evento académico y formativo reunió a cientos de estudiantes, docentes y especialistas en una jornada enfocada en el desarrollo profesional, la innovación y el emprendimiento. Entre las actividades destacó la participación del creador de contenido y empresario Luisito Comunica.

Luisito Comunica comparte experiencias de emprendimiento en la UPSLP. (Cortesía)

Luisito Comunica motiva a estudiantes de la UPSLP con charla sobre emprendimiento

Luisito Comunica compartió experiencias de vida, retos profesionales y consejos sobre innovación, emprendimiento y perseverancia en redes sociales, generando un ambiente de motivación y entusiasmo entre las y los asistentes que abarrotaron el recinto universitario.

La Semana LAG, organizada por estudiantes de la licenciatura, incluyó además actividades académicas, dinámicas integradoras, espacios de convivencia y ponencias enfocadas en fortalecer habilidades de liderazgo, creatividad y trabajo en equipo.

Con este tipo de actividades, la UPSLP fortalece una formación académica orientada al impulso del talento joven y al desarrollo de herramientas que permitan a las nuevas generaciones acceder a mayores oportunidades profesionales en San Luis Potosí.