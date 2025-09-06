Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, criticó a la gobernadora Tere Jiménez por el nombramiento de María José Ocampo como presidenta del Tribunal de Justicia en el estado de Aguascalientes.

María José Ocampo asumió la presidencia del Tribunal de Justicia de Aguascalientes y se puso en duda la legitimidad del nombramiento, pues no fue la candidata con más votos en las elecciones.

Este viernes 5 de septiembre, Luisa Alcalde cuestionó si Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, “se metió” en el nombramiento de María José Ocampo y acusó que se está violentando la Constitución.

Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena (MARIO JASSO / CUARTOSCURO)

Luisa Alcalde critica nombramiento de María José Ocampo y alude que Tere Jiménez pudo estar involucrada

Durante una breve entrevista con los medios, Luisa Alcalde criticó que María José Ocampo haya sido nombrada como presidenta del Tribunal de Justicia en Aguascalientes cuando no fue la que más votos obtuvo.

Luisa Alcalde señaló que María José Ocampo se ubicó en el sexto lugar de las candidaturas, por lo que la persona con más votos en las elecciones debería presidir el Tribunal de Justicia estatal.

La dirigente nacional de Morena mencionó que el nombramiento de María José Ocampo se realizó en una ceremonia privada y bajo “un pacto”, por lo que Luisa Alcalde cuestionó si Tere Jiménez estuvo involucrada.

Para argumentar más a su favor, Luisa Alcalde recordó que hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se está respetando este método, que la persona con más votos es la que preside.

Luisa Alcalde critica nombramiento de María José Ocampo, hija de Josefina Vázquez Mota

Los resultados de las elecciones del Poder Judicial en Aguascalientes indican que Felipe Ávila Orozco fue el candidato que más votos obtuvo, alcanzando los 88 mil 635, mientras que María José Ocampo solo 82 mil 949.

Ante esto, Luisa Alcalde criticó que María José Ocampo fuera nombrada como presidenta del Tribunal de Justicia en Aguascalientes y acusó que la generadora Tere Jiménez se pudo haber metido.

Luisa Alcalde señaló que María José Ocampo es hija de Josefina Vázquez Mota, quien fue candidata presidencial del PAN, partido al que es afín la gobernadora Tere Jiménez, lo que ha generado más especulaciones.