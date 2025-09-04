María José Ocampo Vázquez, hija de la panista Josefina Vázquez Mota, fue designada como la presidenta del Tribunal de Justicia de Aguascalientes luego de ser electa en las elecciones extraordinarias del Poder Judicial.

Durante su campaña aseguró que no quiere que la ciudadanía busque justicia sino llevarla a ellos.

Sin embargo, su nombramiento ha sido criticado pues algunos consideran que con su presidencia se busca beneficiar los intereses políticos del gobierno de Tere Jiménez, militante del PAN.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de María José Ocampo Vázquez como:

¿Quién es María José Ocampo Vázquez?

¿Cuántos años tiene María José Ocampo Vázquez?

¿Qué signo zodiacal es María José Ocampo Vázquez?

¿María José Ocampo Vázquez tiene esposo?

¿María José Ocampo Vázquez tiene hijos?

¿Qué estudió María José Ocampo Vázquez?

¿Cuál es su trayectoria? y más

¿Quién es María José Ocampo Vázquez?

María José Ocampo Vázquez fue elegida como la nueva presidenta del Tribunal de Justicia de Aguascalientes, a pesar de no ser quien obtuviera la mayoría de los votos durante las elecciones.

Hija de la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota y de Sergio Ocampo Muñoz, profesional de la informática, tiene dos hermanas, Cecilia María y Montserrath.

¿Cuántos años tiene María José Ocampo Vázquez?

De acuerdo con su ficha de candidata, María José Ocampo Vázques tiene 38 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es María José Ocampo Vázquez?

A pesar de que conocernos su edad, no se sabe cuál es su fecha de cumpleaños, por lo que no podemos saber bajo qué signo zodiacal nació.

¿María José Ocampo Vázquez tiene esposo?

Se desconoce su María José Ocampo Vázquez tiene esposo.

¿María José Ocampo Vázquez tiene hijos?

Asimismo se desconoce si María José Ocampo Vázquez tiene hijos.

¿Qué estudió María José Ocampo Vázquez?

María José Ocampo Vázquez estudió una licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, que concluyó en 2010.

Luego, realizó una maestría en Derecho Internacional Público por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Medford, Massachusetts.

Tiene estudios en Comunicación Política y Gobernanza por la George Washington University.

Asimismo, tiene un doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac México, que estudió entre 2021-2023.

¿Cuál es la trayectoria de María José Ocampo Vázquez?

La hija de Josefina Vázquez Mota, María José Ocampo Vázquez, se ha desempeñado en diversos cargos tanto en el sector público como en el privado.

Durante su desempeño público ha ocupado cargos como:

Directora General de Política Social y Planeación del gobierno de Aguascalientes, de 2022 a 2025

Primera regidora del municipio de Huixquilucan, Estado de México, en 2022

Directora General de Desarrollo Social en Huixquilucan, de 2019-2021

Asistente del Secretario Privado de la Cámara de Diputados en 2009

Mientras que en el rubro privado ha trabajado como: