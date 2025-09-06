La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la actual polémica de que María José Ocampo fue nombrada como presidenta del Tribunal de Justicia en Aguascalientes pese a que no obtuvo la mayoría de votos.

Claudia Sheinbaum visitó Aguascalientes este viernes 5 de septiembre como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, y habló sobre la polémica de María José Ocampo en el tribunal estatal.

Al término de su informe, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la polémica de María José Ocampo en el tribunal de Aguascalientes y su mensaje fue muy claro: “tiene que cumplirse la ley”.

¿Quién es María José Ocampo Vázquez? (Especial)

Nombramiento de María José Ocampo en tribunal de Aguascalientes; Sheinbaum pide que se cumpla la ley

Este viernes 5 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre qué opinaba del nombramiento de María José Ocampo como presidenta del Tribunal de Justicia de Aguascalientes.

Con una respuesta muy clara y concisa, Claudia Sheinbaum dijo que “tiene que cumplirse la ley”, pues la reforma al Poder Judicial estipula que los órganos los presiden los candidatos que más votos obtuvieron.

“Tiene que cumplirse la ley, lo que dice lo reforma”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pese a esta fuerte declaración, la presidenta Claudia Sheinbaum no especificó si desde el gobierno federal tomarán cartas en el asunto en el nombramiento de María José Ocampo como presidenta del tribunal de Aguascalientes.

Claudia Sheinbaum en su visita en Aguascalientes. (Cuartoscuro / Presidencia)

María José Ocampo fue nombrada presidenta del tribunal de Aguascalientes pese a que no fue la más votada

Siguiendo la línea de que la candidatura más votada es quien debía presidir el tribunal de Aguascalientes, este cargo era para Felipe Ávila Orozco, que obtuvo 88 mil 635 votos en las elecciones del Poder Judicial.

De acuerdo con la información, María José Ocampo obtuvo 82 mil 949 mil votos, alcanzando el sexto lugar de las candidaturas ganadoras; sin embargo, fue nombrada como presidenta del tribunal de Aguascalientes.

Este nombramiento ha generado grandes especulaciones, pues María José Ocampo es hija de Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial del PAN, de cuyo partido es la gobernadora Tere Jiménez.