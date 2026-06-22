La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y autoridades del Gobierno de Zacatecas encabezarán la ceremonia del Sorteo Mayor No. 4017 conmemorativo del 112 aniversario de la Toma de Zacatecas, acontecimiento histórico considerado uno de los triunfos estratégicos más importantes de la Revolución Mexicana.

La ceremonia se llevará a cabo este martes 23 de junio en la Sala Magna del Centro Platero de Zacatecas, ubicado en la Ex Hacienda de Bernárdez, donde las Niñas y los Niños Gritones darán a conocer los números ganadores del sorteo.

Las actividades iniciarán a las 18:30 horas con la participación de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas y continuarán con presentaciones de bailes folklóricos y espectáculos musicales, para dar paso a las 20:00 horas a la ceremonia oficial del sorteo.

Sorteo Mayor No. 4017 repartirá 66 millones de pesos

El Sorteo Mayor No. 4017 contará con un premio principal de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total repartible de 66 millones de pesos.

El costo del cachito es de 30 pesos, mientras que la serie completa tiene un valor de 600 pesos.

La transmisión del sorteo podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube "Sorteos Tradicionales" de la Lotería Nacional, donde se darán a conocer los números ganadores.

Con este Sorteo Territorio, la Lotería Nacional se suma a la conmemoración de la Toma de Zacatecas, considerada una victoria decisiva que permitió a las fuerzas constitucionalistas avanzar hacia el centro del país y que representó una derrota para el ejército federal encabezado por Victoriano Huerta.

La Lotería Nacional destacó la importancia de preservar la memoria histórica de uno de los episodios más significativos de la Revolución Mexicana.