La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón Vibaldo, junto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1729, diseño que reconoce los 30 años del funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y su papel en la coordinación institucional para fortalecer la seguridad en México.

Lotería Nacional destaca el valor del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Durante la ceremonia, Olivia Salomón detalló que este billete es un tributo y homenaje a miles de mujeres y hombres que diariamente trabajan realizando tareas de prevención, investigación y protección ciudadana.

Además, afirmó que el homenaje recorrerá el país llevando un mensaje de unidad y de reconocimiento al esfuerzo que hace la seguridad pública desde hace tres décadas.

“El billete recorrerá el país llevando el mensaje de que, a treinta años de su creación, el Sistema sigue siendo la columna vertebral para coordinar, prevenir, investigar y proteger a la población” Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional

Por su parte, Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del SNSP, señaló que este billete no solo es un distintivo conmemorativo, sino que se convierte en un símbolo arraigado en la memoria colectiva de las y los mexicanos.

SNSP cumple tres décadas y recibe homenaje en el Sorteo Zodiaco Especial (Cortesía)

Asimismo, agradeció a la Lotería Nacional por visibilizar el aniversario del SNSP, asegurando que el sistema se ha fortalecido gracias a los trabajos de la presidenta Claudia Sheinbaum, como es la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública encabezada por Omar García Harfuch, actual titular de la SSPC.

En el marco del evento también se entregó el Reconocimiento a la Integridad y Servicio Público 2025 a dos trabajadores del SESNSP, por su labor ejemplar y su compromiso con la mejora del servicio público en materia de seguridad.

Sorteo Zodiaco Especial No. 1729: Premio Mayor, fecha del sorteo y venta de billetes

Para este sorteo se imprimirán 2 millones 400 mil billetes con la imagen del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales ya están a la venta en todo el país.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1729 se realizará el domingo 7 de diciembre, ofreciendo un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una sola serie y una bolsa total de 43 millones de pesos.