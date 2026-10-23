La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros supervisó los avances del nuevo Centro de Distribución (CEDIS) de Walmart en Huamantla, Tlaxcala, un proyecto que representa una inversión de 4 mil 800 millones de pesos, registra un avance de 94 por ciento en obra civil y prevé generar mil 300 empleos.

El complejo incorporará sistemas robotizados e inteligencia artificial para modernizar los procesos logísticos de la empresa en México. Una vez en funcionamiento, abastecerá a 382 tiendas distribuidas en cinco estados del país, con lo que Tlaxcala busca consolidarse como un punto estratégico para la distribución comercial.

Lorena Cuéllar destaca inversión de Walmart y empleos en Huamantla

Durante su cuarta visita al proyecto, la mandataria estatal destacó que el centro de distribución será el primero de Walmart en México en incorporar un modelo de automatización de alta tecnología. Señaló que la obra ampliará las oportunidades laborales para la población y contribuirá al desarrollo económico de la región.

La gobernadora también reconoció los avances registrados desde su última visita y destacó la participación de la mano de obra tlaxcalteca en la construcción del complejo. Asimismo, afirmó que su administración continuará promoviendo proyectos orientados al desarrollo, la innovación y la competitividad de la entidad.

Por su parte, Rodrigo Flores Amezcua, director de Relaciones con Gobierno de Walmart de México y Centroamérica, explicó que el CEDIS forma parte de la transformación tecnológica de la compañía. Detalló que integrará soluciones de automatización utilizadas en Estados Unidos, adaptadas a las necesidades de abastecimiento del mercado mexicano.

El complejo contará con almacenamiento de alta densidad, sistemas robotizados apoyados por inteligencia artificial y procesos especializados para preparar mercancías según los requerimientos de cada tienda. Estas herramientas permitirán mejorar la precisión de los inventarios, aprovechar los espacios y agilizar la distribución.

CEDIS de Walmart en Tlaxcala incorporará robótica e inteligencia artificial

Una vez que entre en operación, el centro tendrá un flujo logístico estimado de más de 15 mil viajes mensuales para abastecer a las 382 tiendas contempladas en cinco estados. Esta capacidad fortalecerá la infraestructura de distribución de Walmart y la actividad logística de Huamantla.

Durante la construcción se ha generado empleo para habitantes de la región, con una participación de 60 por ciento de mano de obra local. Además, el proyecto acumula 548 días sin accidentes ni incidentes de seguridad, de acuerdo con la información presentada durante el recorrido.

Como parte de la estrategia de formación de talento, se impulsará la vinculación con cuatro universidades de Tlaxcala para preparar personal especializado en automatización, robótica e inteligencia artificial.

Entre las instituciones mencionadas se encuentran la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala (UPIIT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El objetivo es facilitar la incorporación de jóvenes tlaxcaltecas a empleos relacionados con nuevas tecnologías y fortalecer la disponibilidad de personal capacitado para las necesidades de la industria.

Walmart proyecta iniciar operaciones en Huamantla en 2027

El nuevo CEDIS también incorporará medidas de sustentabilidad enfocadas en la eficiencia energética, el aprovechamiento del agua y la preservación ambiental. Entre sus componentes destaca un sistema de cero descargas mediante el tratamiento y la reutilización del agua, además de iluminación LED para reducir emisiones de carbono y acciones de conservación de especies y arbolado.

La infraestructura incluirá una nave principal de operaciones, oficinas administrativas, accesos independientes para vehículos de carga y personal, patios con capacidad para 505 tráileres, talleres mecánicos y espacios para el aprovechamiento de materiales como cartón y madera.

También dispondrá de instalaciones destinadas al bienestar de las y los trabajadores, como comedor, áreas de descanso, sala de lactancia y consultorios de nutrición y psicología. Se contemplan, además, estacionamientos accesibles para personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

Respecto al calendario, los representantes de Walmart informaron que las pruebas de los sistemas automatizados comenzarán en diciembre, mientras que la inauguración del complejo está proyectada para marzo de 2027. La primera entrega de mercancías a las tiendas se prevé para julio de ese año, con un arranque gradual que permita alcanzar la operación plena en septiembre.

En el recorrido participaron el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón; el titular del Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl (FIDECIX), Alejandro Espinosa de los Monteros Cuéllar, y la diputada local Aurora Villeda Temoltzin.

La instalación del centro de distribución representa una apuesta por la automatización logística en Tlaxcala, con la incorporación de tecnología utilizada a escala internacional y oportunidades para fortalecer el empleo, la formación profesional y la actividad económica de la región.