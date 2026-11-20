El Metro CDMX ha confirmado que tendrá horario especial, pues estará operado hasta la madrugada este fin de semana por el festival de música en concierto, Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Horario especial en el Metro CDMX con ampliación del servicio hasta la 1:30 de la madrugada.

Dicha ampliación del horario en el Metro CDMX será en las Líneas 1, 2, 3 y 9, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

“Este fin de semana, en el Metro CDMX ampliaremos nuestro horario de servicio hasta la 1:30 de la madrugada en las Líneas 1, 2, 3 y 9, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con motivo de los diversos eventos artísticos y deportivos que se realizarán en nuestra ciudad”. Metro CDMX

Además de beneficiar a los asistentes del Corona Capital 2026, la ampliación del horario del Metro CDMX también ayudará al público del partido de la NFL de San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings en el Estadio Banorte.

Corona Capital 2026: Metro CDMX operará hasta la madrugada este fin de semana (Metro CDMX )

Metro CDMX también tendrá operativos de atención por Corona Capital 2026

Además de la ampliación de horario en la madrugada, el Metro CDMX también tendrá operativos especiales de atención por Corona Capital 2026 y partido de la NFL.

Esto con el objetivo de brindar atención a personas usuarias y seguridad para facilitar sus traslados en el Metro CDMX.

También el Metro CDMX recordó a los usuarios programar y planificar los traslados con anticipación, para una mejor llegada a los eventos, así como el regreso a casa.