Gracias a las estrategias del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí ha registrado un avance en su actividad económica durante el 2025, cifra que se dio a conocer en los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

San Luis Potosí mejora empleo en hoteles y restaurantes

De acuerdo con los resultados, este avance está vinculado con el sector turismo, especialmente con los hoteles y restaurantes, quienes lograron incrementar un 7.5% sus ingresos al año y, además, su plantilla laboral creció un 12.1% durante el mismo periodo.

Turismo, hoteles y restaurantes impulsan el crecimiento económico de San Luis Potosí (cortesía)

El INEGI señaló que las empresas de medios masivos registraron una alza del 10% en sus ingresos a tasa anual; sin embargo, su plantilla laboral se redujo un 6.9%.

Ricardo Gallardo se ha encargado de impulsar el desarrollo económico y laboral en San Luis Potosí, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, con una transformación sin límites, posicionándose como referente de prosperidad y estabilidad laboral en servicios.