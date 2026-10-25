El Gobierno de México cuenta con el Centro de Contacto 079, un servicio operado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) que brinda orientación sobre trámites y servicios de la Administración Pública Federal, además de recibir quejas por mal servicio y dar seguimiento a cada caso.

La línea telefónica funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, incluidos los días festivos, y está disponible en todo el país. A través de este servicio, las personas pueden consultar requisitos, documentos, costos, horarios, plazos, procedimientos y dependencias responsables de cada gestión.

Línea 079 permite presentar quejas por trámites federales

Las personas usuarias pueden comunicarse al 079 para reportar negativas injustificadas al realizar un trámite o incumplimientos de las disposiciones aplicables en las dependencias federales.

Cada queja registrada recibe un folio de seguimiento y se canaliza a la instancia responsable, con el propósito de que la persona conozca las acciones emprendidas y pueda verificar la atención de su caso.

El servicio también permite presentar una queja mientras la persona se encuentra en una oficina pública realizando un trámite, por ejemplo, para verificar los requisitos o reportar una irregularidad en la atención recibida.

Línea 079: cómo presentar quejas por trámites y recibir seguimiento (Cortesía)

Dependencias tienen hasta tres días hábiles para responder a quejas canalizadas: ATDT

De acuerdo con el procedimiento del Centro de Contacto 079, las dependencias federales cuentan con hasta tres días hábiles, a partir del día siguiente al registro, para informar sobre las acciones realizadas o una posible solución a las solicitudes canalizadas y las quejas.

Cuando persistan omisiones o falta de respuesta, el asunto podrá canalizarse a las instancias correspondientes y, si es necesario, al Órgano Interno de Control.

Además de recibir quejas, el Centro de Contacto 079 permite resolver dudas sobre los procedimientos de la Administración Pública Federal, con información sobre los documentos necesarios, los costos, los horarios de atención y los plazos establecidos.

Con este servicio, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones busca facilitar el acceso a la información, mejorar la atención ciudadana y ofrecer un mecanismo de seguimiento para quienes enfrentan dificultades al realizar trámites federales.