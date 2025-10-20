Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, invitó a las y los guanajuatenses a seguir participando en la estrategia “Tocando Corazones”, la cual busca multiplicar acciones sociales en beneficio de las comunidades del estado.

Durante la emisión de su programa “Conectando con la Gente”, la gobernadora destacó que este año se destinó una bolsa superior a mil 163 millones de pesos para impulsar proyectos de desarrollo social a través de convocatorias.

Libia García garantiza transparencia y participación ciudadana

Libia Dennise señaló que durante la primera convocatoria, lanzada el 6 de agosto, se aprobaron 212 proyectos por un monto de 779.5 millones de pesos. Mientras que la segunda convocatoria, actualmente en proceso, cuenta con 384.4 millones de pesos disponibles.

Por su parte, la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, detalló que el proceso de evaluación se realiza bajo las reglas de operación, garantizando la transparencia y participación ciudadana.

La gobernadora de Guanajuato invita a la sociedad civil a sumarse a la estrategia “Tocando Corazones” (Cortesía)

Además, se dio a conocer que los Grupos de Expertos Evaluadores están integrados por 63 especialistas, entre rectores, académicos, investigadores y líderes de asociaciones, quienes realizan cada propuesta en una plataforma desarrollada por el gobierno.

La gobernadora señaló que gracias a la reforma aprobada por el Congreso local, el 0.3% del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) se destina a proyectos sociales y de seguridad pública, asegurando su continuidad en la ley.

Asimismo, la mandataria señaló que la gente puede conocer cada paso del registro y convocatoria desde la página tocandocorazones.guanajuato.gob.mx, con el objetivo de garantizar un proceso transparente.

Delegación de Guanajuato se alista para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Libia Dennise encabezó el abanderamiento de la Delegación Guanajuato, que participará en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 9 de noviembre, donde más de mil 500 atletas de 33 países competirán.

Esta delegación está integrada por ocho atletas, seis mujeres y dos hombres, que competirán en natación, atletismo, fútbol PC y tiro con arco.

Los paradeportistas que representarán Guanajuato son:

Juan Manuel Ramírez

​Dayana Pérez

Karen Morales

Regina Gómez

​Christian Alarcón

Amairany Rubio

Sarai Aparicio

Con la estrategia “Tocando Corazones” y el impulso al deporte adaptado, el gobierno de Libia Dennise García, reafirma su compromiso con la inclusión, la transparencia y la participación ciudadana, pilares del desarrollo social en Guanajuato.