Durante el programa Conectando con la Gente, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó tres reformas legales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de consolidar un erradicar con cero tolerancia a la violencia sexual y familiar.

La gobernadora presentó tres iniciativas que refuerzan la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. (Cortesía)

Libia Dennise presenta iniciativas para endurecer sanciones por violencia

Durante la transmisión aseguró que en su gobierno no hay cabida para agresores ni acosadores, por lo que detalló cuáles eran las tres iniciativas:

Registro Público de Personas Agresoras Sexuales: Permitirá identificar a quienes cuenten con sentencias por delitos sexuales. Será de consulta obligatoria en instituciones educativas, sociales y laborales antes de realizar contrataciones. Además, se propone que estos delitos no prescriban, se evite la revictimización y se establezcan medidas de prevención desde las escuelas y familias.

Reforma al Código Penal en materia de violencia familiar: Las penas pasarán de 1 a 6 años, a un rango de 2 a 9 años de prisión, con multas de hasta 90 días. En casos agravados, las condenas podrían llegar a 12 años. También elimina la exigencia de violencia física como condición para perseguir el delito y deroga el artículo 221-B, cerrando así vacíos legales.

Adición del artículo 57 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas: Tipifica el acoso sexual como falta administrativa grave cuando sea cometido por servidores públicos. Las sanciones podrán incluir la destitución del cargo y la inhabilitación, fortaleciendo los entornos laborales libres de violencia y alineados a estándares internacionales.

Durante el mismo espacio, la gobernadora presentó el Pan Grande de Acámbaro, el cual fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de México.

Finalmente, hizo una invitación al Festival Internacional Cervantino 2025, que se llevará a cabo del 10 al 26 de octubre, con Reino Unido y Veracruz como invitados de honor. El cual contará con más de 3 mil 400 artistas de 31 países en 140 funciones de música, danza, teatro y literatura.