La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la 3ra Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde reiteró que su gobierno continúa trabajando para generar condiciones de paz y tranquilidad en el estado.

Durante su participación, la mandataria subrayó que septiembre fue el mes con menos víctimas de homicidio doloso, con una reducción del 61% respecto a febrero de este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Libia Dennise da la bienvenida a nuevos consejeros ciudadanos

Libia Dennise destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil, al dar la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quienes tomaron protesta durante la sesión.

Destaco que su participación es invaluable en cada una de las acciones y estrategias. También reconoció la incorporación de representantes con trayectoria en derechos humanos y justicia penal, como Karla Alejandra Escárcega Robledo y Jorge Luis Gámez Campos.

Libia Dennise encabeza la 3ra Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. (Cortesía)

Agradeció la representación de la alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby Florencia Molina Balver, y del alcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

En su mensaje, Libia Dennise reiteró el compromiso con la Estrategia CONFIA, que impulsa la coordinación entre niveles de gobierno y la profesionalización del personal de seguridad. Además, anunció un programa estatal contra la extorsión para fortalecer la tranquilidad de las familias guanajuatenses.

Durante la sesión participaron Adrián Mata Osio, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz; y Gerardo Velázquez, fiscal general del estado, además de representantes del Poder Judicial y diversos municipios.

Reconoce profesionalización en la Fiscalía General del Estado

Más tarde, la gobernadora asistió a la Ceremonia Especial del Servicio de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), donde entregó constancias y certificaciones a personal que concluyó su formación inicial y acreditó competencias profesionales.

Me siento muy contenta de saber que en este camino contamos con una Fiscalía profesional, una Fiscalía comprometida, una nueva etapa que está formando a las y los líderes del presente y del futuro, que nos va a permitir con cada esfuerzo ir avanzando hacia la construcción del Guanajuato que todas y todos queremos. Libia Dennise

En el evento se entregaron 30 constancias de especialidad en procuración de justicia penal, además de la graduación de 97 nuevos agentes de investigación criminal y 63 certificaciones en litigación y dirección de investigaciones.

La mandataria subrayó que la profesionalización y fortalecimiento institucional son ejes centrales de su administración y parte fundamental de la estrategia CONFIA, que busca integrar inteligencia, coordinación y capacitación continua.

En la ceremonia participaron Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del estado; representantes del Ejército y la Guardia Nacional, así como autoridades estatales y federales.