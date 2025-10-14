Libia Dennise García Muñoz Ledo, inició la segunda entrega de Apoyos del Plan de Retorno Asistido “MIGRANTEQUIERO”, con el fin de apoyar a las familias migrantes. Durante el evento se entregaron 75 apoyos económicos con una inversión de 1.2 millones de pesos.

“Hoy refrendamos nuestro compromiso de trabajar por nuestras y nuestros migrantes, además de seguir visibilizando su labor que realizan, ante las adversidades que enfrentan” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise entrega apoyos a familias migrantes

La gobernadora explicó que de los 75 apoyos entregados, 30 son apoyos productivos de 30 mil pesos cada uno, con el objetivo de que las y los beneficiarios puedan abrir o fortalecer pequeños negocios.

Además, los otros 45 apoyos van desde los mil 500 hasta los 35 mil pesos, con el propósito de cubrir gastos de repatriación, traslados de restos, trámites migratorios y gestiones de visas.

La mandataria detalló que durante los últimos meses se han atendido a más de mil 300 migrantes guanajuatenses, dándoles apoyos en temas de identidad, salud, educación y empleo.

El gobierno de Guanajuato entregó 75 apoyos económicos de hasta 35 mil pesos a familias migrantes (Cortesía)

Libia Dennise García conmemora los 72 años del voto de las mujeres en México

En el marco de los 72 años del voto de la mujer, se llevó a cabo la jornada “Mujeres y Democracia: Avances y Desafíos en la Igualdad Sustantiva”, la cual fue organizada por el Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral y la Universidad de Guanajuato.

La gobernadora afirmó que Guanajuato y México están viviendo un tiempo de mujeres, de liderazgo y de transformación social basada en la equidad. Asimismo, hizo un llamado para trabajar como sociedad.