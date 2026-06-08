Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la Ceremonia de Egreso de 854 estudiantes de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), un evento histórico que se realizó por primera vez fuera de la entidad y que fortalece la presencia de la institución como un proyecto educativo de alcance nacional.

No saben qué emoción me da poder haber viajado a la Ciudad de México para una ceremonia tan significativa como la que hoy nos reúne. Ver tantos sueños cumplidos, tantas metas alcanzadas y tanto futuro por delante. Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato.

UVEG fortalece su presencia nacional con una matrícula cercana a los 47 mil estudiantes

Libia Dennise destacó que el proyecto educativo que nació en Guanajuato para ampliar las oportunidades de formación de las y los jóvenes ha logrado extender su alcance a distintas entidades del país, incluida la Ciudad de México.

La gobernadora resaltó que la UVEG cuenta con una matrícula cercana a los 47 mil estudiantes, consolidándose como la institución de educación superior con mayor número de alumnos en Guanajuato.

Asimismo, señaló que la universidad representa un ejemplo de cómo la tecnología, utilizada con sentido humano, puede derribar barreras y acercar oportunidades educativas a miles de personas sin importar su lugar de residencia.

Libia Dennise encabeza histórica graduación de la UVEG en Ciudad de México. (Cortesía)

Historias de esfuerzo y perseverancia distinguen a los egresados de la UVEG

El rector de la UVEG, Ricardo Narváez Martínez, destacó que detrás de cada título obtenido existe una historia marcada por la disciplina, la constancia y el compromiso personal.

El académico reconoció el esfuerzo de quienes combinaron responsabilidades laborales, familiares y académicas para concluir sus estudios, demostrando que la educación virtual puede transformar vidas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

Una de esas historias es la de Mónica Velasco, quien en representación de la generación egresada recordó que cada logro académico está respaldado por sacrificios, dedicación y largas jornadas de estudio.

La egresada señaló que, pese al cansancio y los desafíos cotidianos, ella y sus compañeros encontraron la motivación necesaria para continuar preparándose y alcanzar una meta que hoy les permite construir un mejor futuro.

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato reafirmó su compromiso de llevar educación de calidad a cualquier lugar, sin importar distancias, horarios o circunstancias. A casi dos décadas de su creación, la institución continúa consolidándose como referente de la educación virtual en México gracias a un modelo flexible, incluyente e innovador.