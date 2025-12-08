La estrategia de seguridad CONFIA cumplió su primer año con un importante reforzamiento operativo, por lo que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció la incorporación de 162 nuevas unidades y la activación del Plan de Carreteras Seguras, acciones con las que se busca consolidar un estado más seguro y con mejores resultados para la ciudadanía.

“Hoy, CONFIA es la convicción que llevamos en el corazón y la forma en la que estamos trabajando todos los días por tener un Guanajuato en paz. Vamos a redoblar el compromiso y a seguir demostrando, con resultados, que Guanajuato sí puede vivir en paz” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise impulsa seguridad en Guanajuato

Con la entrega de las nuevas patrullas, la fuerza operativa de Guanajuato aumenta 27%, alcanzando un total de 760 unidades activas.

Mientras que con la Policía Estatal de Caminos, el crecimiento es histórico, pues su capacidad se eleva 825%, permitiendo una vigilancia más efectiva en los 4 mil 308 kilómetros de carreteras estatales y federales.

Libia Dennise impulsa seguridad en Guanajuato con 162 nuevas unidades y vigilancia interestatal (Cortesía)

Por otra parte, el plan contempla Carreteras Seguras:

Ocho Estaciones de cobertura y una subestación estratégica

Células especializadas de vigilancia carretera

Patrullas equipadas con cámaras 360°, GPS en tiempo real y sistemas encriptados de comunicación

Incremento de corporaciones con enfoque en prevención y respuesta inmediata

Durante su mensaje, la gobernadora subrayó que las carreteras son arterias por donde transita el trabajo, la economía y la vida diaria de la población, por lo que su protección es prioritaria.

Guanajuato reduce homicidios 58% con estrategia CONFIA

Por otra parte, el gobierno estatal informó que, gracias al trabajo conjunto con la SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República, se han logrado avances notables, como:

58% menos homicidios dolosos entre febrero y noviembre de 2025

43.6% de reducción desde el inicio de la administración

215 generadores de violencia detenidos

Más de 8 mil sentencias obtenidas

Mil 314 millones de pesos recuperados para víctimas

Aseguramiento de más de un millón de litros de hidrocarburo

Recuperación de 55 millones de pesos en mercancía e hidrocarburo

Decomiso de más de 165 mil dosis de droga

Libia Dennise impulsa seguridad en Guanajuato con 162 nuevas unidades y vigilancia interestatal (Cortesía)

Finalmente, Libia Dennise aseguró que durante su administración la seguridad no es negociable, por lo que reafirmó su compromiso de generar estrategias para garantizar un estado en paz y tranquilo para las y los ciudadanos.