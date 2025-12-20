La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que, con una inversión de más de 31 millones de pesos, el gobierno fortaleció la seguridad pública en 14 municipios con la entrega de 22 nuevas patrullas.

Esta entrega representa un respaldo directo a las corporaciones municipales, al dotarlas de herramientas que mejoran la vigilancia preventiva, reducen los tiempos de respuesta y fortalecen la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Guanajuato avanza en seguridad pública

Las unidades entregadas son Ford F-150 doble cabina, modelo 2025, adquiridas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); asimismo, se dio a conocer que cada patrulla costó un millón 420 mil pesos, por lo que se hizo una inversión total de 31 millones 240 mil pesos.

Guanajuato refuerza la seguridad municipal con nuevas patrullas modelo 2025 (Cortesía)

Los municipios beneficiados fueron:

Abasolo

Acámbaro

Apaseo el Alto

Apaseo el Grande

Coroneo

Guanajuato

Irapuato

Pueblo Nuevo

Salamanca

San José de Iturbide

San Felipe, Victoria

San Miguel de Allende

Yuriria

Estrategia CONFÍA impulsa el fortalecimiento policial

Durante el evento, la gobernadora destacó que la entrega se suma al reforzamiento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), que recientemente incorporaron 162 unidades, consolidando la estrategia Estrategia CONFÍA.

Posteriormente, la gobernadora asistió al Informe Anual de Labores 2025 del Poder Judicial del Estado, donde reconoció el trabajo del magistrado Héctor Tinajero Muñoz, quien presentó su último informe como presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Finalmente, Libia Dennise García destacó que el Poder Judicial de Guanajuato se ha consolidado como un referente nacional en modernización, legalidad e independencia, factores clave para fortalecer la confianza ciudadana.