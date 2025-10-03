La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó junto con el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración en materia de Seguridad Pública y Tecnología, realizado en las instalaciones del C5i en Silao.

Con este acuerdo, Guanajuato se convierte en el único estado del país donde los 46 municipios están conectados al Sistema Estatal de Vigilancia, a través del Servicio Integral de Tecnologías del Estado (SITE), que integra 14 herramientas tecnológicas como videovigilancia urbana, arcos carreteros en puntos estratégicos, botones de pánico en zonas de riesgo y drones de monitoreo en áreas con alta incidencia delictiva.

La firma de este convenio nos permite unirnos en un solo propósito: el de construir la paz y la tranquilidad para las familias de nuestro querido Guanajuato. Libia Dennise

Libia Dennise resalta avances en seguridad

García Muñoz Ledo destacó que esta red permitirá que las corporaciones municipales estén directamente conectadas al Centro de Mando Unificado del C5i, fortaleciendo la inteligencia, investigación, atención ciudadana y coordinación operativa.

Asimismo, informó que septiembre de 2025 fue el mes con menos homicidios dolosos en los últimos ocho años en Guanajuato, con 150 víctimas, lo que representa una reducción del 47% respecto a 2024. Con ello, el estado se posiciona en el sexto lugar nacional en menor tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, según cifras preliminares de la Mesa Nacional de Seguridad.

Por su parte, el secretario Juan Mauro González subrayó que la conexión de los 46 municipios con el Estado permite operar la información de manera más ágil y eficaz, traduciéndose en mejores respuestas y mayor prevención.

Toda herramienta, cámaras, sistemas, enlaces, redes de datos, debe traducirse en mejores respuestas, mayor prevención y tranquilidad para las familias guanajuatenses. Juan Mauro González

Con este convenio, Guanajuato da un paso histórico en blindaje tecnológico y coordinación, consolidándose como referente nacional en seguridad pública moderna y cercana a la ciudadanía.

Libia Dennise encabeza convenio de Coordinación y Colaboración de Seguridad Pública y Tecnología. (Cortesía)

En la firma también participaron el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, además de presidentes municipales y representantes de los 46 municipios de la entidad.