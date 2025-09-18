Durante este jueves, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio el arranque a la construcción del Tren Interurbano en la entidad, colocando la primera piedra en Apaseo el Grande.

“Sabemos lo que los trenes generan en nuestras comunidades y en nuestros municipios, desarrollo, progreso, bienestar, y sobre todo la conexión entre familias, que tanto nos llena de emoción” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Tren Interurbano Querétaro-Irapuato tendrá un flujo de 30 mil personas diarias

Fue mediante un enlace en directo durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde Dennise García Muñoz y Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, dieron el banderazo de salida a las obras que iniciarán con la construcción de los primeros 30.3 kilómetros.

“Estamos muy contentos de arrancar esta etapa que nos va a permitir generar movilidad entre nuestros municipios. Vamos a conectar a las personas que viven en nuestro estado con otros estados vecinos” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

De acuerdo con la gobernadora, esta nueva etapa de movilidad en el estado podrá conectar con otras entidades.

El Tren Interurbano en Guanajuato, con una inversión de 98 mil 749.0 mdp está programado para tener 108.2 kilómetros de vía doble, diseñado para operar entre 200 y 360 km por hora, y tendrá paraderos en Querétaro, Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán/Cortázar, Salamanca, Irapuato y León.

Por otra parte, la titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, detalló que se estima una demanda diaria de 30 mil personas, además, se generarán más de mil 500 empleos directos y más de ocho mil 200 indirectos.

Libia Dennise otorga 153 escrituras públicas

Durante el mismo evento, la gobernadora de Guanajuato entregó 153 escrituras públicas a favor de 597 habitantes de Apaseo el Grande. Estas escrituras formaban parte del Programa Estatal de Regularización en Materia de Tenencia de la Tierra.

“Le hemos apostado muchísimo a este programa que busca generar certeza, porque estoy segura, ahorita que están ustedes ya recibiendo sus escrituras, que hoy van a dormir más tranquilas y tranquilos, que hoy se van a sentir felices de entrar a su casa y que cuando lleguen ustedes y abran la puerta por primera vez, van a sentir como que de verdad esa casa, ya es suya” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

El Tren Interurbano de Guanajuato se convierte en un referente en temas de movilidad en el Bajío, pues acortará distancias, generará una derrama económica y garantizará traslados seguros para los habitantes.