La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, abanderó a la delegación paradeportiva guanajuatense que participará en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, que se llevará a cabo del 21 de septiembre al 13 de octubre en Aguascalientes.

Con esta ceremonia, la Mandataria Estatal reconoció, honró y motivó a las y los paradeportistas que representarán al estado, destacando el valor, la disciplina y el compromiso de cada integrante de la delegación.

La Paralimpiada Nacional CONADE 2025

La Paralimpiada Nacional es el evento multideportivo más relevante del país para las categorías infantiles y juveniles del deporte paralímpico. Con 11 disciplinas, permite la detección y desarrollo de talentos que podrían representar a México en eventos internacionales y del ciclo paralímpico.

Libia Dennise abandera a delegación Paradeportiva de Guanajuato rumbo a la Paralimpiada Nacional 2025 (Cortesía)

Guanajuato participará con 100 deportistas, 21 entrenadores y 23 auxiliares, constituyendo la delegación de paradeportistas más grande en la historia del estado.

Las 11 disciplinas convocadas son:

Baloncesto sobre silla de ruedas

Boccia

Fútbol para ciegos

Para atletismo

Para powerlifting

Para ciclismo

Para tenis de mesa

Para danza deportiva

Para triatlón

Gólbol

Para natación

La Gobernadora destacó:

Hoy es un día muy importante para el Estado de Guanajuato, porque ustedes nos demuestran con su trabajo diario que no hay barrera, que no hay limitación que se ponga enfrente cuando el espíritu es más grande, cuando la convicción y la disciplina son ese camino que ustedes recorren todos los días Libia Dennise García Muñoz-Ledo

Libia Denisse resalta logros y avances del deporte adaptado en Guanajuato

El deporte adaptado en Guanajuato ha tenido un impulso sobresaliente en competencias nacionales e internacionales:

2022: 4º lugar con 99 medallas (63 oro, 16 plata y 20 bronce)

2023: 5º lugar con 116 medallas (71 oro, 34 plata y 11 bronce)

2024: 6º lugar con 123 medallas (73 oro, 25 plata y 25 bronce)

En la ceremonia estuvieron presentes: Melanie Murillo Chávez, Presidenta Municipal de Silao; Ángel Saúl López Pacheco, paradeportista de natación y representante de la delegación; Yendi Cortinas López, Directora de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato; Jesús Hernández Hernández, Diputado Local y Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte; Ernesto Millán Soberanes, Diputado Local; y Diego Rodríguez Barroso, Diputado Federal.