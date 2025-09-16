Guanajuato acaba de vivir una noche histórica, por primera vez, una Gobernadora encabezó el Grito de Independencia en Dolores Hidalgo, lugar donde hace 215 años inició la lucha por la independencia.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, dio el tradicional Grito desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, acompañada de autoridades estatales, municipales y militares.

La gobernadora de Guanajuato hizo historia en la entidad (Cortesía)

Libia Dennise encabeza la Cabalgata por la Ruta de la Independencia

Tras la arenga, Libia Dennise ondeó la Bandera Nacional y repicó la campana, acto seguido, el festejo de la Noche Mexicana continuó con un espectáculo de fuegos artificiales, drones y música de José Alfredo Jiménez.

La gobernadora de Guanajuato, encabezó la salida de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional, que recorre el trayecto de Miguel Hidalgo desde Dolores hasta la capital, para recordar la toma de la Alhóndiga de Granaditas.

“Este país no necesita divisiones ni confrontaciones. Hoy más que nunca debemos trabajar en unidad para construir un mejor México y un mejor Guanajuato para las futuras generaciones” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise García Muñoz, gobernadora de Guanajuato, hizo historia y reforzó el espíritu de unidad, orgullo y mexicanidad desde la Cuna de la Independencia Nacional.