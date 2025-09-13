Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, durante el evento conmemorativo por el 38 aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) aseguró que la institución ha registrado logros significativos para la justicia de sus ciudadanos.

Durante el evento, la gobernadora resaltó la importancia del Tribunal para garantizar la democracia en la toma de decisiones administrativas en torno a la Constitución y a las leyes.

3 de 4 demandas han sido resueltas en Guanajuato

Libia Dennise aseguró que su Gobierno coincide con los valores del tribunal para demostrar un acceso efectivo a la justicia, una escucha a todas las voces y el respeto a la dignidad de las personas.

La gobernadora de Guanajuato reitera su compromiso para ejercer justicia en la entidad (Cortesía)

Por otro lado, la gobernadora detalló los logros más recientes del Tribunal, los cuales se lograron gracias a la evolución del organismo para tener una justicia moderna.

3 de cada 4 demandas resueltas a favor del justiciable.

​98 de cada 100 sentencias quedaron firmes, lo que refleja certeza y calidad jurídica.

​Reconocimiento como Tribunal Abierto, con dos premios nacionales en prácticas de transparencia y un cumplimiento del 100% en obligaciones de transparencia.

Creación de la Quinta Sala Unitaria

Incorporación de la Unidad de Conciliación en Materia Administrativa y el impulso a mecanismos alternativos de solución de conflictos.

García Muñoz agradeció el trabajo del TJA y reiteró su compromiso con sus habitantes para fortalecer las instituciones que son claves para tener una entidad con paz.

“En el Gobierno de la Gente compartimos valores con este Tribunal, como garantizar el acceso a la justicia y no olvidar nunca que nuestra mayor responsabilidad es la confianza de la gente” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Finalmente, el evento concluyó con el panel “Nuevas Tendencias del Derecho Administrativo” en donde se tocaron temas como la digitalización de la comunicación fiscal, mecanismos alternativos de solución de controversias y la protección de los neuroderechos; con el fin de reiterar una justicia para todos.