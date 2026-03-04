Con el lema “100 años de orgullo zapatero”, la edición 94 del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) se alista para colocar a León en el centro de la industria del cuero-calzado en América Latina, consolidándose como el principal escaparate de negocios para fabricantes, diseñadores, compradores y marcas vinculadas al calzado y la marroquinería.

El evento está organizado por la Cámara Industrial del Calzado del Estado de Guanajuato y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado y se llevará a cabo del 3 al 5 de marzo en León, Guanajuato, en el contexto de los 450 años de la fundación de la ciudad y el centenario de la organización formal del sector.

SAPICA 94 proyecta al calzado leonés al mundo

Durante la presentación oficial, la alcaldesa de León, Ale Gutierrez, resaltó el peso histórico y económico de esta industria para la ciudad; asimismo, subrayó que el desarrollo de León no puede entenderse sin el empuje del sector zapatero, que ha marcado la identidad local y generado miles de empleos a lo largo de un siglo.

“Tenemos que dejar en claro la importancia de esta edición y, sobre todo, recordar lo que es la historia y cómo ha marcado la industria a esta ciudad. Yo no puedo entender un León sin esta industria pujante, donde echados para adelante han avanzado y han hecho que avance esta ciudad” Ale Gutiérrez, alcaldesa de León

SAPICA 94 se realizará del 3 al 5 de marzo en León, Guanajuato (cortesía)

Esta edición prevé la participación de más de 380 expositores y más de 2 mil marcas, así como la asistencia de alrededor de 2 mil 200 empresas compradoras. Por otra parte, se estima la realización de 7 mil encuentros de negocios y la comercialización de más de 7.5 millones de pares de calzado y artículos de marroquinería.

SAPICA 94 celebra 100 años de orgullo zapatero en León

Uno de los eventos emblemáticos será la Pasarela SAPICA 450, programada en la Plaza Expiatorio del Centro Histórico, donde se fusionarán la historia, el diseño y la identidad para conmemorar tanto el aniversario de la ciudad como los 100 años de la industria organizadora.

El presidente de CICEG, Juan Carlos Cashat Usabiaga, destacó que SAPICA concentra más del 90% de la oferta nacional del sector. En México existen cerca de 9 mil 500 unidades económicas dedicadas a la fabricación de calzado, las cuales generan más de 100 mil empleos directos, de las cuales 56% se encuentran en Guanajuato con 5 mil 283 fabricantes.

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, asistió la secretaria de Economía estatal, Cristina Villaseñor Aguilar, donde afirmó que SAPICA fortalece la modernización y competitividad de las empresas locales.

Por su parte, la presidenta de SAPICA, Daniela Reyes de Luna, adelantó que el programa incluirá SAPICA Learning, un espacio enfocado en tendencias, liderazgo, digitalización y comercio electrónico, además de paneles y pasarelas.

Con esta edición, SAPICA reafirma su papel como motor económico y plataforma estratégica que posiciona a León como capital del calzado mexicano y referente internacional en moda y manufactura.