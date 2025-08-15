León consolida su identidad y desarrollo con la edición 93 de SAPICA, que atrae a compradores, diseñadores y líderes de la industria global.

Ale Gutiérrez, presidenta municipal, destacó que el evento refuerza el orgullo local y la relevancia de la industria del calzado en la ciudad.

Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García valoró la perseverancia del sector y su aporte al empleo y desarrollo local.

León recibirá más de 28 mil asistentes de 20 países

Del 12 al 14 de agosto, bajo el lema “Futuro con Memoria”, León recibirá más de 28 mil asistentes de 20 países y proyecta una derrama cercana a 86 millones de pesos , con 380 expositores y más de 2 mil marcas.

SAPICA 2025 en León (Cortesía)

Del 13 al 15 se realizará el XXVII Foro Latinoamericano de Calzado.

Innovación y tendencias de SAPICA 2025

Juan Carlos Cashat, presidente de CICEG, destacó que el calzado forma parte del ADN de León y resaltó la apuesta por innovación, exportación y sustentabilidad.

Conferencias sobre macrotendencias, inteligencia artificial y tecnología consolidan a SAPICA como referente de la industria en Latinoamérica.

También se entregaron galardones a Benito Alejandro Estañol Contreras y Juan Carlos Villamayor Ballina.