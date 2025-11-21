Gustavo Macalpin reacciona a la encuesta que lo coloca en primer lugar en Mexicali, Baja California para las elecciones del 2027.

Al ver la preferencia ciudadana, Gustavo Macalpin reveló si es que estaría dispuesto a incursionar en la política y ser un candidato real a la alcaldía de Mexicali.

Así reaccionó Gustavo Macalpin a la encuesta que lo coloca en primer lugar en Mexicali

Azucena Uresti se comunicó con Gustavo Macalpin para conocer su opinión sobre la encuesta que lo coloca en primer lugar de la preferencia ciudadana para las elecciones del 2027 en Mexicali.

🔴”En México hoy da miedo meterte en la política”, me comenta Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin), periodista y analista político, tras la difusión de una encuesta de Poligrama que lo muestra como posible candidato a la alcaldía de Mexicali.

Los datos señalan que la alcaldía, hoy…

A un año de que fue despedido en vivo del Canal 66, Gustavo Macalpin reconoció que su popularidad aumento tras este difícil momento que vivió.

Gustavo Macalpin cree que la encuesta que lo pone en primer lugar solo es el reflejo del hartazgo de la gente y no es porque en realidad lo quieran a él.

En ese sentido, Gustavo Macalpin considera que la gente está buscando algo distinto y por eso se encuentra en primer lugar.

“La gente está desesperada por algo distinto, y supongo que por eso se buscan alternativas, creo que ese es el mensaje más importante” Gustavo Macalpin

Gustavo Macalpin revela si es que va a incursionar en la política

Gustavo Macalpin destacó que por el momento se encuentra muy contento con su carrera como comunicador y es que ha logrado crecer en el último año.

Y es que desea en algún futuro convertirse en una voz nacional y que su opinión llegue más allá de Mexicali.

Sin embargo, se da cuenta que la gente busca otra cosa y si el día de mañana se da cuenta que podría contribuir en otro espacio no tendría problema en dejar la comunicación.

Gustavo Macalpin destacó que su incursión en la política será algo que tenía que valorar , porque en México da miedo meterse a este ámbito.

“En México hoy da miedo pensar en meterte en la política, da miedo que todos nos damos cuenta qué les pasa a los pocos políticos que tratan de hacer las cosas bien” Gustavo Macalpin

De manera contundente, Gustavo Macalpin destacó que lo que hoy puede decir es que no se encuentra en campaña y que no se encuentra afiliado a ningún partido .

Y es que aunque las personas lo ubican con el PAN, en realidad es porque critica a Morena porque es la que se encuentra en el poder.

Sin embargo, Gustavo Macalpin reconoció que a él le cuesta trabajo pensar bien de cualquier partido político porque ya hay un desgaste.

Gustavo Macalpin finalizó señalando que actualmente se encuentra concentrado en su carrera como comunicador , pero no descarta en un futuro incursionar en la política.