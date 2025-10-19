Salvatore Garau -de 71 años de edad- es un artista italiano que se volvió viral por vender “nada” en 294 mil pesos.

El artista realizó una escultura invisible hecha de “aire y espíritu”.

Salvatore Garau, artista italiano (@salvatore_garau / Instagram)

Salvatore Garau afirma que su escultura de 294 mil pesos está “hecha de aire y espíritu”

Se ha hecho viral el artista italiano Salvatore Garau, quien logró vender una escultura de “nada” por 294 mil pesos titulada “Eu Sou” (Yo Soy), a un comprador quien solo recibió un certificado.

De acuerdo a Salvatore Garau, esta escultura que está exhibida en un espacio vacío de 1.5 m x 1.5 m, está hecha de aire y espíritu, logrando acaparar la atención luego de que se hiciera viral una publicación del museo británico Pubity.

Salvatore Garau defiende su creación asegurando que “la nada también es arte” y en el certificado de autenticidad que le llegó al comprador dice lo siguiente:

“Escultura inmaterial para colocar en un espacio libre de cualquier obstáculo. Dimensiones variables, aproximadamente 200 x 200 cm. Obra acompañada de certificado de autenticidad emitido por el artista. Obra registrada con el número IM5. Procedencia: colección particular, Milán. Estimación: 12 000-16 000 euros.” Certificado de Salvatore Garau

Salvatore Garau asegura que el vacío es lo que le da “poder” a su escultura de nada hecha de aire y espíritu, pues provoca percepción, reflexión e inquietud.