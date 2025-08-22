La fiesta de XV años de Isela Morales en San Luis Potosí se logró gracias a la generosidad de todos sus vecinos y los internautas.

Y es que tras haber sido desairada por una gran parte de sus invitados, el próximo 23 de agosto celebrará su cumpleaños al estilo Rubí.

La fiesta de XV años de Isela Morales al estilo Rubí en San Luis Potosí tendrá lugar el próximo:

Sábado 23 de agosto de 2025 las 17:00 horas, el estadio de Garzas Blancas.

Esta segunda fiesta de cumpleaños que se logró por pura generosidad, ya que tras haber sido desairada por una gran parte de sus invitados el 9 de julio, comenzó a recibir donaciones.

Los miembros de su comunidad y cientos de internautas le obsequiaron Isela Morales, la renta de la locación, maquillistas, comida, vestidos, show de payaso y presentaciones musicales de bandas como:

Charly y su Grupo Súper Amor

Grupo Arrazador

Trío Atempa

Todos estos detalles, la festejada los ha agradecido invitando a todos a acompañarla y pidiendo que, en lugar de traer más obsequios para ella, los a sistentes acudan con juguetes que puedan donar.

Y es que en algunas entrevistas, la joven que cursa el segundo grado de secundaria ha destacado la formación que le dio su familia en cuanto al “dar y recibir”.

¿Por qué comparan la fiesta de XV años de Isela Morales con la de Rubí?

La fiesta de Isela Morales es comparable con la de la quinceañera potosina Rubí en el 2016, ya que ambas tienen una invitación abierta a todos los internautas.

Sin embargo, a diferencia de la de Rubí, los XV años de Isela Morales se lograron llevar a cabo tras recibir varias donaciones.

Y es que cuando Isela Morales celebró su cumpleaños en julio y sus invitados no llegaron, u n mensaje de su papá pidiendo a los internautas que los acompañaran se hizo viral.