Juan Antonio Vera Carrizal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declinar la facultad de atracción de su caso penal y ordenar que el expediente regrese al Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal en Oaxaca.

De acuerdo con su abogado defensor, Édgar López García, el empresario enfrenta desde 2020 la causa penal 533/2019 por el delito de tentativa de feminicidio, proceso que, afirmó, ha estado marcado por presuntas irregularidades y presión mediática.

El litigante también señaló que la denunciante exige una reparación del daño por 87 millones de pesos, en el marco del proceso judicial.

Defensa de Juan Vera Carrizal cuestiona proceso y fallo absolutorio

La defensa sostuvo que Vera Carrizal se presentó voluntariamente ante la autoridad tras conocer la orden de aprehensión, confiando en su inocencia. Sin embargo, denunció que durante el proceso se habrían presentado limitaciones al acceso al expediente y obstáculos para ejercer una defensa adecuada.

Según su versión, tras más de cinco años de proceso, el 14 de agosto de 2024 el Tribunal de Enjuiciamiento de la Mixteca dictó un fallo absolutorio, ordenando su liberación inmediata.

No obstante, horas después, una jueza sustituta dejó sin efecto la boleta de libertad, anuló lo actuado en el juicio oral y ordenó la reposición del procedimiento, manteniendo la medida de prisión preventiva, lo que la defensa calificó como una decisión arbitraria.

Amparos y solicitud para frenar intervención de la SCJN en caso de Juan Vera Carrizal

El abogado explicó que se promovieron diversos juicios de amparo, entre ellos el 961/2024, que fue negado en primera instancia, por lo que se interpuso el recurso de revisión 55/2025 ante un Tribunal Colegiado, mismo que estaba listo para resolverse cuando se solicitó la intervención de la SCJN.

La defensa argumentó que el caso no cumple con los criterios constitucionales para ser atraído por el máximo tribunal, al no representar un asunto novedoso ni de relevancia excepcional, por lo que debe resolverse en la instancia correspondiente.

Finalmente, Édgar López García, abogado defensor de Juan Antonio Vera Carrizal, advirtió que validar las presuntas irregularidades podría sentar un precedente negativo en materia de derechos humanos.