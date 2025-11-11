En redes sociales se ha difundido un video de maltrato animal que muestra a dos jóvenes prendiendo fuegos artificiales dentro de un burro.

Los hechos fueron registrados en la comunidad de Boyé, en Cadereyta de Montes, Querétaro, durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.

El maltrato animal está penado en Querétaro y se exige justicia por burro

La abogada y creadora de contenido Marce Torres, explicó en un video la pena que los jóvenes podrían alcanzar por maltrato animal en Querétaro.

Esto después de que el caso generara una fuerte indignación a nivel nacional que llevó a internautas a exigir justicia por el burro herido por pirotecnia.

Jóvenes que usaron pirotecnia contra un burro en Querétaro (captura de video)

El capítulo dos del código penal de Querétaro, dedicado al maltrato animal y delitos perpetrados en contra de los animales, establece una pena de entre 3 y 15 meses de prisión.

Así mismo podría dictaminarse de 100 a 200 días de multa.

Esto sumado a que puede haber un incremento de la mitad de la pena de cárcel, si es que se difunde material fotográfico o de video de la agresión, lo que es considerado una agravante.

En el caso del burro en Querétaro se aplicarían las penas marcadas en el código penal.

Sin embargo, de ser legalmente adolescentes los jóvenes del video, se implementarían otro tipo de sanciones no privativas de la libertad como:

Amonestación

Supervisión familiar

Prestación de servicios a la comunidad

Entre otros

Hasta el momento, autoridades municipales han reportado que el animal recibió atención en el Centro de Atención Animal, pero todavía no se sabe la situación de los jóvenes agresores o si ya fueron identificados.