Por medio de Facebook se ha viralizado una historia en la cual se pide ayuda para que un joven, supuestamente de entre 26 y 28 años , encuentre a su madre biológica.

Y es que de acuerdo con lo escrito en la publicación que ha sido compartida por distintas páginas de la red social, el joven de nombre Carlos, fue robado hace 23 años.

El relato asegura que al ser robado, Carlos fue entregado a una pareja en el estado de Hidalgo; sin embargo, el joven ahora está en busca de su madre biológica.

Así se reporta en un post que se ha hecho viral en Facebook, en el cual se pide la colaboración de la ciudadanía en general para dar con el paradero de la mamá del joven.

La publicación que ha sido compartida por distintas páginas de la plataforma, ninguna de ellas verificada u oficial , refiere que cuando el hoy joven tenía 4 años, fue robado.

Al respecto, quien sería el propio Carlos refiere que por su entonces corta edad, no recuerda el lugar donde ocurrió el robo, pero sí se acuerda que lo subieron a una camioneta blanca.

Desde entonces, se indica, no volvió a ver a su mamá, ya que asevera que lo vendieron a una pareja que vive en el estado de Hidalgo.

En la historia, Carlos dice recordar que tiene 3 hermanos, un par de hombres y una mujer, pero también señala que no recuerda los nombres de ninguno de ellos.

Además, el joven expone que tras sufrir el robo y ser separado de su madre biológica, pudo tener una vida “normal”, ya que la pareja a quien lo vendieron, pudo inscribirlo en la escuela.

Sin embargo, señala, nunca han querido informarle sobre sus orígenes, razón por la cual en la actualidad decidió emprender una búsqueda de su madre biológica.

“Deseo de todo corazón encontrar a mi querida madre pues se que en algun lugar, ella sigue sufriendo por no tenerme con ella , he sufrido tanto, quiero abrazarla y no soltarla nunca mas (sic)”