Hombre se reencuentra con su madre por Facebook; estuvieron separados 70 años

Un hombre en Bangladesh se reencontró con su madre luego de estar separados por más de 70 años.

El caso sucedió en el país asiático de Bangladesh y la reunión entre madre e hijo fue posible gracias a Facebook.

La historia del hombre de 82 años que se reencontró con su madre luego de 70 años comienza cuando, a la edad de 10 años , fue mandado a vivir con su tío.

Sin embargo, él perdió todo contacto total con su familia luego de huir de ahí y ser adoptado por dos hermanas.

El ahora empresario de 82 años conocido como Abdul Kuddus Munsi pidió ayuda para reencontrarse con a sus padres luego de 70 años.

El hombre publicó en abril un video en Facebook pidiendo ayuda explicando que solo recordaba de la primera década de su vida y era el nombre de sus padres y de su ciudad natal.

Un pariente lejano que vio el video de Kuddus en Facebook, respondió que su madre, Mongola Nessa, seguía viva.

El hombre, quien ahora era padre de tres hijos y cinco hijas, viajó 350 kilómetros desde la ciudad en occidente Rajshahi para ver a su madre biológica.

“Este es el día más feliz de mi vida. Mi madre es muy vieja y no puede hablar correctamente. Ella lloraba después de verme y me tomaba de las manos. Le dije: ‘tu hijo ha vuelto y no tienes que preocuparte por nada a partir de ahora”

Abdul Kuddus Munsi