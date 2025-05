José Ramiro López Obrador, hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y secretario de Gobierno del gobierno de Tabasco, acusó que existe un “complot” en contra del gobernador Javier May en la entidad.

Las declaraciones se dan en medio de una ola de violencia que azota a Tabasco y que la administración entrante comienza a lidiar.

Por lo que ha surgido rumores de la cancelación de la Feria Tabasco 2025 a lo que el hermano de AMLO, hoy secretario de gobierno estatal considera como un “complot”.

Después de confirmar que la Feria de Tabasco 2025, sí se va a llevar acabo pese a la violencia, José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, acusa “complot” contra Javier May.

Incluso citó al ex presidente AMLO al decir que estaban orquestando un “complot” contra Javier May.

Óscar Cantón, de Morena, se lanza contra gobierno de Javier May por violencia en Tabasco: “Si no pueden, que renuncien”

A pesar de los ataques en contra del gobernador tabasqueño, José Ramiro López Obrador, aseguró que no iban a poder sus opositores porque el pueblo de Tabasco “cree y tiene la confianza en Javier May”, remató con que ellos también son gente de pueblo.

“Como decía el ex presidente que están queriendo hacer un complot en contra de Javier May. Pero no van a poder, ¿y sabes ustedes por qué no van a poder?, porque el pueblo de Tabasco cree y tiene la confianza en Javier May y nosotros somos gente de pueblo"

José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, secretario del Gobierno de Tabasco