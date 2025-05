José Ramiro López Obrador, hermano del ex presidente AMLO y secretario de Gobierno de Tabasco, respondió a las preguntas sobre la violencia en la entidad, pero sus respuesta no fueron lo esperado.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi ubicó a Villahermosa, Tabasco, como la ciudad con mayor percepción de inseguridad en México.

A estos datos se suma el reciente asesinato de 9 personas ayer miércoles 7 de mayo, aunque las autoridades desestimaron que fuera resultado de la delincuencia organizada.

En relación a lo anterior, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador fue cuestionado hoy jueves 8 de mayo sobre la violencia en Tabasco.

Al ser abordado por reporteros, quienes pidieron su opinión respecto a la posicisión que ocupa Tabasco en homicidios, José Ramiro López Obrador se rehusó a responder.

Sedena vs Inegi: Comandante en Tabasco lanzó fuerte acusación por la Encuesta Nacional de Seguridad

“No, no, no, no, ya bájenle, ya bájenle. Ya bájenle. Andan como buitres ustedes, buscando donde hay un muerto, bájenle”.

José Ramiro López Obrador