José Humberto Salazar Contreras, alcalde de Jerez, Zacatecas, aseguró que no le gustan los narcocorridos, luego de ser exhibido cantando uno dedicado a El Chapo Guzmán, en un video que circula en redes sociales.

En entrevista para así las cosas, José Humberto Salazar Contreras aseguró que “ese tipo de música” no le gusta y ni siquiera sabe cantar.

Asimismo, aclaró que el video es de hace un año y se grabó en una comida a la que lo invitaron; además, aseguró que nunca se le ve cantando porque ni siquiera sabía qué canción era.

“Yo no sé ni cantar, ni me gusta, ni me sé la letra, es más, ni me acuerdo qué música era y este evento fue del año pasado” José Humberto Salazar Contreras, alcalde de Jerez

Según José Humberto Salazar Contreras, el video que se viralizó, donde se le ve cantando en compañía de una banda en medio de una fiesta sí es real pero no está cantando , aseguró.

Compartió que se trató de una fiesta de una familia originaria de las Vegas que lo invitó a la convivencia el año pasado.

Sin embargo, no se sabía la canción que estaban tocando al momento de que se grabó el video y ni siquiera le gustan “las canciones de ese tipo”.

Por otra parte, aseguró en entrevista para Adela Micha, que está en contra de la música que hace apología a la delincuencia, como el narcocorrido JGL de la banda La Adictiva que suena en el video.

Asimismo, José Humberto Salazar Contreras aseveró que está “en contra completamente de los narcocorridos” porque envían un mensaje subliminal a la gente y provoca la violencia que están viviendo en Jerez y otros municipios de Zacatecas y el país.

“No me gustan los narcocorridos ni los corridos. A mí me gusta la música de los ochentas, el rock & roll en inglés. De hecho yo opero con música en inglés aunque no sé inglés pero me gusta, ¿pero que yo esté cantando un narcocorrido? no me lo sé…Estoy en contra, estoy en contra porque la gente hasta como mensaje subliminal les afecta y nos afecta en lo que estamos viviendo. Yo estoy en contra completamente de los narcocorridos” José Humberto Salazar Contreras, alcalde de Jerez

Por otra parte, reconoció que no ha sido fácil enfrentarse a éste que es su primer cargo público pues de profesión es médico cirujano especialista en gastroentetología.

Sin embargo, José Humberto Salazar Contreras tiene el compromiso de llevar bienestar a Jerez y salud a la comunidad.

“Ha habido momentos en los que me digo: para qué me metí en esto. Sin embargo despierto y digo, no es posible, no me puedo salir de esto...esto es nuevo para mi, pero hay que afrontarlo” José Humberto Salazar Contreras, alcalde de Jerez

Jerezada fue cancelada por orden de un juez, afectó la economía del municipio, asegura alcalde

Por otra parte, José Humberto Salazar Contreras compartió que la Jerezada se canceló debido a la órden de un juez por una denuncia de una organización civil “que no son de aquí”.

El alcalde de Jerez compartió que la notificación de la cancelación le llegó “hasta por telegrama” una hora antes de la inauguración, cuando todo estaba listo para que diera comienzo el carnaval.

Esto debido a una denuncia de la Asociación Civil Colmena, por la violencia que se ha registrado en el municipio.

José Humberto Salazar Contreras recordó que, además de las críticas que recibió por el video donde se le ve cantando narcocorridos que corresponde a otro año, también las recibió por no querer cancelar la Jerezada.

Sin embargo, defendió su posición, pues el municipio requiere de dichos eventos para reactivar su economía.