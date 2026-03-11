Tras cinco semanas de operación continua, las Jornadas de Paz en Tabasco se consolidan como una herramienta clave para atender comunidades con alta incidencia delictiva. Mediante esta estrategia, los tres órdenes de gobierno acercan servicios básicos y apoyos sociales a sectores con altos índices de marginación.

El pasado martes 10 de marzo, las brigadas se desplegaron en el poblado Dos Montes, en el municipio de Centro. Durante la actividad, se ofrecieron consultas médicas, esquemas de vacunación y programas de alfabetización, facilitando el acceso a derechos fundamentales en la periferia de la capital.

Tabasco mantiene atención integral en comunidades con rezago y violencia

La coordinación de estas jornadas recae en la representación estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, contando con el respaldo pleno del Gobierno del Estado. Este esfuerzo busca transformar la realidad de las zonas detectadas como vulnerables a través de la proximidad social.

El subsecretario de Gobierno, José Pablo Mora Gómez, instruyó a los servidores públicos a realizar recorridos casa por casa para incentivar la participación ciudadana. Esta dinámica asegura que los beneficios de la feria de servicios lleguen directamente a quienes más lo necesitan en el corazón de la localidad.

Las brigadas cuentan con el acompañamiento estratégico de la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina, reafirmando el compromiso por pacificar la entidad.

Mora Gómez puntualizó que este trabajo conjunto con la Federación es vital para restaurar el tejido social y mejorar la convivencia entre los habitantes.

Tabasco fortalece la seguridad comunitaria con Jornadas de Paz en Dos Montes (Cortesía )

Anteriormente, la estrategia ha intervenido diversas colonias de la capital tabasqueña con actividades culturales y recreativas para la niñez. Además de la atención médica, se han brindado servicios comunitarios y apoyos técnicos, como la entrega de sillas de ruedas y bastones para personas con discapacidad.

Se informó que las Jornadas de Paz continuarán operando durante tres semanas adicionales en la capital. Debido al impacto positivo en la población de Dos Montes y zonas aledañas, las autoridades contemplan ampliar este modelo de intervención social a otros municipios del estado próximamente.