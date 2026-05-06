El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) negó que exista una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presentación del trofeo del Mundial 2026 en Chichén Itzá.

Recientemente se dio a conocer que investigadores del INAH alistaban una demanda por el uso indebido del Templo de Kukulkán, en Chichén Itzá, para publicar el trofeo del Mundial 2026.

Ante estas especulaciones, el INAH informó que no existe demanda porque “no se cometió ninguna falta”. El instituto asegura que se cumplieron con todos los protocolos y permisos necesarios.

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INAH niega demanda por presentación del trofeo del Mundial 2026 en Chichén Itzá

A través de un comunicado, el INAH rechazó que exista una demanda o acción legal relacionada con la presentación del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

El INAH aclaró que no ha se interpuesto ningún recurso jurídico contra autoridades locales, organizadores o instancias vinculadas al evento deportivo, pues este se realizó en apego estricto a la normatividad vigente.

INAH niega demanda por presentación del trofeo del Mundial 2026 en Chichén Itzá (INAH)

La aclaración surge tras la difusión de información que apuntaba a un supuesto desacuerdo entre el INAH y autoridades estatales por la posible exhibición del trofeo del Mundial en Chichén Itzá.

Asimismo, el organismo enfatizó que cualquier solicitud para el uso de zonas arqueológicas es evaluada bajo criterios técnicos y de conservación, priorizando la protección de los vestigios prehispánicos.