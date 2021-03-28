México.- Jessica González Villaseñor tenía más de 72 horas de fallecida cuando fue hallada en una zona boscosa al sur de Morelia, Michoacán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE); lo que significa que la joven maestra fue asesinada horas después de ser desaparecida el pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con la dependencia, la principal línea de investigación apunta a un hombre que la vio por última vez con vida, mismo que ha sido identificado por familiares y organizaciones civiles como Diego ; “lleva a establecer, de manera preliminar, una relación con el primordial implicado”, detalló la FGE.

A través de un mensaje, el fiscal del estado, Adrián López Solís dijo que lo anterior no implica descartar alguna otra línea de investigación y que el hallazgo de la víctima sucedió tras los datos obtenidos en las primeras indagatorias. En la búsqueda participaron tanto elementos de las corporaciones locales y nacionales, como familiares de la joven.

"Desde que se recibió la denuncia se efectuaron recorridos en la ciudad, se obtuvieron datos sólidos sobre el posible paradero de Jessica; con apoyo aéreo, canino y de las policías, así como de familiares, en concreto el padre; se halló el cuerpo de la joven”. FGE Michoacán

Además, en un comunicado la Fiscalía explicó los resultados de las diligencias practicadas por la Coordinación General de Servicios Periciales; explicaron que a simple vista, Jessica González Villaseñor presentaba escoriaciones (lesiones de roce en la piel) en diferentes partes de su cuerpo.

Y una vez que se practicó la necropsia de ley, se determinó que la causa de muerte fue un golpe en la cabeza que provocó una hemorragia subaracnoidea secundaria a traumatismo craneoencefálico, que sería una lesión al interior de la cabeza de la joven.

La FGE aseguró que en todo momento se mantuvo comunicación con la familia y se siguen incorporando las diligencias necesarias a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables del feminicidio.

Siguen protestas por feminicidio de Jessica

Tras la movilización en Morelia por el feminicidio de Jessica la noche del viernes pasado, los habitantes de la capital volvieron a salir a protestar ayer 26 de septiembre para exigir justicia por la joven maestra y las 156 mujeres asesinadas en el estado de Michoacán en lo que va del año.

Las colectivas reclamaron que la violencia contra las mujeres sigue a la alza a pesar de la declaratoria de alerta de género en el estado. A la protesta en el Palacio de Gobierno se unieron los familiares de la víctima.

Entre las demandas principales, en particular por el caso de Jessica, es la detención de a quien señalan como posible responsable, Diego ‘M’ de 18 años de edad; además, piden que las instituciones mejoren sus protocolos de búsqueda e investigación para que el feminicidio no quede impune.

Jessica González Villaseñor, de 21 años de edad, fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre pasado cuando habría salido de su casa para tomar un café con un hombre identificado como Diego, pero ya no regresó; tras 5 días de búsqueda, la FGE y su familia confirmaron que la encontraron sin vida.

La joven era licenciada en Educación y al inicio de este ciclo escolar, comenzó a dar clases a distancia por la pandemia de Covid-19.