El IMSS implementó un enfoque integral para atender el sobrepeso y la obesidad en sus derechohabientes, centrado en la atención multidisciplinaria.

Con ello se busca mejorar hábitos y estilos de vida de pacientes y familias , priorizando la salud y el bienestar por encima de la sola pérdida de peso.

En consecuencia, los derechohabientes serán productivos, disfrutarán de sus familias y tendrán un envejecimiento saludable, explicó el doctor del IMSS, Mario César Rodríguez.

Consecuencias del sobrepeso y la obesidad

La grasa acumulada puede causar diabetes, hipertensión y accidentes cerebrovasculares, por lo que la prevención y diagnóstico temprano son fundamentales.

Servicios y tratamientos del IMSS contra la obesidad

El IMSS ofrece:

Medición del índice de masa corporal.

Consultas médicas.

Nutrición.

Tabajo social.

Tratamientos innovadores como cirugía bariátrica cuando otras enfermedades influyen en el aumento de peso.

Así, se enfatiza la evaluación integral de pacientes para detectar riesgos y orientar la intervención.

Si sufres de sobrepeso u obesidad, recibe atención personalizada en el IMSS

Los derechohabientes pueden acudir a las Unidades de Medicina Familiar o usar plataformas digitales del IMSS para monitorear su peso y recibir seguimiento multidisciplinario.

El Instituto promueve la educación en salud y el acompañamiento constante para mejorar la calidad de vida de quienes buscan mantener un peso saludable.