El IMSS implementó un enfoque integral para atender el sobrepeso y la obesidad en sus derechohabientes, centrado en la atención multidisciplinaria.
Con ello se busca mejorar hábitos y estilos de vida de pacientes y familias, priorizando la salud y el bienestar por encima de la sola pérdida de peso.
En consecuencia, los derechohabientes serán productivos, disfrutarán de sus familias y tendrán un envejecimiento saludable, explicó el doctor del IMSS, Mario César Rodríguez.
Consecuencias del sobrepeso y la obesidad
La grasa acumulada puede causar diabetes, hipertensión y accidentes cerebrovasculares, por lo que la prevención y diagnóstico temprano son fundamentales.
Servicios y tratamientos del IMSS contra la obesidad
El IMSS ofrece:
- Medición del índice de masa corporal.
- Consultas médicas.
- Nutrición.
- Tabajo social.
- Tratamientos innovadores como cirugía bariátrica cuando otras enfermedades influyen en el aumento de peso.
Así, se enfatiza la evaluación integral de pacientes para detectar riesgos y orientar la intervención.
Si sufres de sobrepeso u obesidad, recibe atención personalizada en el IMSS
Los derechohabientes pueden acudir a las Unidades de Medicina Familiar o usar plataformas digitales del IMSS para monitorear su peso y recibir seguimiento multidisciplinario.
El Instituto promueve la educación en salud y el acompañamiento constante para mejorar la calidad de vida de quienes buscan mantener un peso saludable.