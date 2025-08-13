El IMSS implementó un enfoque integral para atender el sobrepeso y la obesidad en sus derechohabientes, centrado en la atención multidisciplinaria.

Con ello se busca mejorar hábitos y estilos de vida de pacientes y familias, priorizando la salud y el bienestar por encima de la sola pérdida de peso.

En consecuencia, los derechohabientes serán productivos, disfrutarán de sus familias y tendrán un envejecimiento saludable, explicó el doctor del IMSS, Mario César Rodríguez.

Consecuencias del sobrepeso y la obesidad

La grasa acumulada puede causar diabetes, hipertensión y accidentes cerebrovasculares, por lo que la prevención y diagnóstico temprano son fundamentales.

Servicios y tratamientos del IMSS contra la obesidad

El IMSS ofrece:

  • Medición del índice de masa corporal.
  • Consultas médicas.
  • Nutrición.
  • Tabajo social.
  • Tratamientos innovadores como cirugía bariátrica cuando otras enfermedades influyen en el aumento de peso.

Así, se enfatiza la evaluación integral de pacientes para detectar riesgos y orientar la intervención.

Si sufres de sobrepeso u obesidad, recibe atención personalizada en el IMSS

Los derechohabientes pueden acudir a las Unidades de Medicina Familiar o usar plataformas digitales del IMSS para monitorear su peso y recibir seguimiento multidisciplinario.

El Instituto promueve la educación en salud y el acompañamiento constante para mejorar la calidad de vida de quienes buscan mantener un peso saludable.