Hoy martes 17 de marzo el Palacio de los Deportes de la CDMX recibe en concierto a la cantante estadounidense Christina Aguilera.

Y para que no te pierdas de ningún momento, ya te tenemos horario y hora en la que termina el concierto de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Christina Aguilera en Palacio de los Deportes: (Ocesa)

Christina Aguilera llega al Palacio de los Deportes con única fecha

Será una única fecha en concierto la que Christina Aguilera tenga en el Palacio de los Deportes, siendo el gran show hoy 17 de marzo para deleite de sus fans.

Por lo que se espera que el concierto de Christina Aguilera sea un recorrido de sus grandes éxitos que no deberías perderte.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.