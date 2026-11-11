El estratega creativo Jerry Jáuregui participará en la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde abordará cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando la comunicación con el electorado y los desafíos que enfrentarán los equipos de campaña rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista exclusiva, Jáuregui adelantó que su ponencia analizará los cambios en los hábitos de consumo de información y la necesidad de que los actores políticos actualicen sus estrategias para conectar con una ciudadanía que espera contenidos cada vez más personalizados.

Jerry Jáuregui analizará el impacto de la IA en las campañas electorales de 2027

El estratega advirtió que la inteligencia artificial está modificando la manera en que los políticos se comunican con la ciudadanía y que quienes no incorporen estas herramientas podrían enfrentar mayores dificultades para llegar al electorado.

Vendrán tiempos complejos. La inteligencia artificial está cambiando por completo la comunicación política. A un alcalde, un regidor, un diputado o un gobernador que no se actualice le va a resultar cada vez más difícil comunicarse con el electorado. Jerry Jáuregui, especialista en marketing político.

Jáuregui también recordó una conversación pública que sostuvo con Sebastián Valverde, director general de Google México, sobre la manera en que la inteligencia artificial está llevando la personalización del consumo a otro nivel.

A juicio del estratega, esta transformación será un tema relevante rumbo a 2027, cuando las campañas tendrán que competir por la atención de personas que esperan encontrar información relacionada con sus intereses y necesidades.

Cumbre Mundial de Comunicación Política analizará el impacto de la IA electoral (Cortesía)

Jerry Jáuregui participará en la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política en CDMX

Con experiencia en más de 100 campañas en América Latina, entre ellas una campaña presidencial en Panamá, Jerry Jáuregui compartirá su perspectiva sobre la evolución de las estrategias electorales y el uso de nuevas tecnologías en la comunicación política.

El estratega es autor del libro Crea Marketing Político, presentado en su ficha editorial como el primer libro de marketing político escrito con inteligencia artificial.

Su participación está programada para el jueves 26 de noviembre, a las 10:30 horas, en el Hotel Sheraton María Isabel, ubicado en la Ciudad de México.

Jáuregui agradeció a Daniel Ivoskus por la invitación para participar como ponente en esta edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que reunirá a especialistas para abordar los desafíos y las transformaciones de la comunicación en el ámbito público y electoral.