Los datos son solo el punto de partida de una campaña, no su destino. “Los datos te dicen qué está pasando. La estrategia te obliga a decidir qué hacer con eso”, señaló Patricio Morelos, director de Poligrama, durante un taller de comunicación política y campañas electorales realizado en Harvard Kennedy School.

El consultor explicó que uno de los principales desafíos de los equipos políticos es transformar la información disponible en decisiones concretas, sobre todo al abordar el papel de las encuestas y el análisis del comportamiento electoral.

Patricio Morelos explica cómo convertir datos en estrategia electoral

En ese sentido, subrayó la importancia de establecer prioridades estratégicas. “Una campaña no se gana haciendo más cosas. Se gana tomando mejores decisiones”, expresó.

Morelos planteó además que el trabajo de una campaña no empieza en las redes ni en el calendario de actividades.

Una buena campaña no comienza preguntándose qué vamos a publicar mañana. Comienza preguntándose qué queremos cambiar en la percepción de los ciudadanos. Patricio Morelos, director de Poligrama

Con ese enfoque, destacó la necesidad de construir mensajes que respondan a las preocupaciones de la ciudadanía y mantengan coherencia con el posicionamiento de una candidatura.

Según explicó, la diferencia entre una campaña que realiza numerosas actividades y una que cuenta con una estrategia clara radica en integrar investigación de opinión pública, diagnóstico político, posicionamiento, comunicación y organización territorial.

HUMAS organiza taller de comunicación política en Harvard

El encuentro fue organizado por HUMAS, la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard, copresidida por Diego Salazar y Jesús Chavoya, y se desarrolló como parte de los encuentros que la asociación promueve entre integrantes de la comunidad universitaria.

Los copresidentes destacaron la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión sobre la política mexicana desde distintas perspectivas.