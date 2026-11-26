El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, sostuvo reuniones de trabajo en la Ciudad de México con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para abordar temas de coordinación en seguridad y proyectos de infraestructura hidráulica para la entidad.

Los encuentros forman parte de las gestiones del Gobierno estatal ante dependencias federales para dar seguimiento a las acciones en marcha y preparar proyectos que se prevé desarrollar durante 2027.

Javier May y Omar García Harfuch dialogan sobre coordinación de seguridad en Tabasco

Durante su reunión con Omar García Harfuch, Javier May abordó los trabajos de coordinación entre el Gobierno de Tabasco y las autoridades federales en materia de seguridad.

El mandatario estatal señaló que se mantiene el trabajo conjunto para fortalecer las acciones orientadas a la paz y la tranquilidad de la población.

El encuentro permitió dar seguimiento a los esfuerzos de colaboración entre ambas administraciones en esta materia.

Javier May revisa con Conagua proyectos de infraestructura hidráulica para 2027

En otra reunión, el gobernador de Tabasco dialogó con Efraín Morales López, titular de Conagua, sobre los proyectos de infraestructura hidráulica que se tienen previstos para 2027.

El funcionario federal ha acompañado anteriormente acciones en la entidad relacionadas con obras de protección, sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales, trabajos que forman parte de la coordinación entre el Gobierno de Tabasco y la dependencia.

Con este encuentro, ambas autoridades revisaron los proyectos de agua e infraestructura que se busca impulsar durante el próximo año, así como la colaboración institucional para atender las necesidades de la población tabasqueña.

Las reuniones de Javier May en la Ciudad de México abordaron dos áreas de trabajo para el estado: la coordinación con autoridades federales en seguridad y la planeación de obras hidráulicas para 2027.