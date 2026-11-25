El gobernador Javier May Rodríguez encabezó la entrega del Premio Estatal del Deporte 2026 y de estímulos económicos a medallistas de la Paralimpiada Nacional Conade, con una bolsa superior a 327 mil pesos para reconocer a deportistas, entrenadores y promotores por sus resultados y contribuciones al deporte tabasqueño.

La ceremonia se realizó en el remodelado Palacio de los Deportes de Villahermosa, donde se entregaron medallas conmemorativas, placas y apoyos económicos a quienes han destacado en distintas disciplinas. Durante el acto, el mandatario reconoció el talento y la dedicación de los representantes de Tabasco y reiteró el compromiso de su administración con el desarrollo deportivo.

Javier May reconoce a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2026

Los galardonados del Premio Estatal del Deporte 2026 fueron Íker Iván Landero Sánchez, en la categoría de deporte adaptado; Jonathan Misael Alvarado Sánchez, como entrenador de levantamiento de pesas, y Valentina Padrón Talavera, reconocida como mejor deportista por sus resultados en judo y luchas asociadas.

En la categoría de Fomento, Protección e Impulso a la Práctica del Deporte, el reconocimiento fue para Benito Picazzo Madrigal, por su proyecto de futbol en silla de ruedas.

Durante la ceremonia, Valentina Padrón agradeció el respaldo al deporte estatal y destacó que los apoyos representan un reconocimiento al esfuerzo de quienes se preparan para competir y representar a Tabasco.

Gobierno de Tabasco anuncia recuperación de espacios deportivos

Javier May Rodríguez reiteró que su administración trabaja en el mejoramiento de instalaciones y la recuperación de espacios deportivos en distintos puntos del estado, con el objetivo de ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

El gobernador señaló que los resultados de los deportistas reconocidos representan un motivo de orgullo para Tabasco y expresó su expectativa de que nuevas generaciones continúen destacando en competencias deportivas.

La entrega del Premio Estatal del Deporte 2026 y los estímulos a medallistas de la Paralimpiada Nacional Conade forman parte de las acciones de reconocimiento al talento deportivo y al trabajo de quienes contribuyen al desarrollo de esta actividad en la entidad.