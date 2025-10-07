El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que durante su primer año de gobierno se han tenido avances de seguridad y afirmó que durante el 2026 se continuará trabajando con más inversión en equipamiento, inteligencia, infraestructura y salarios para los cuerpos policiales.

Asimismo, durante su conferencia señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció los avances en Tabasco en la reducción de homicidios dolosos, ubicándolo entre los estados con mejores resultados en el país.

“Nos alegra, pero también nos compromete a intensificar el trabajo, sin relajamientos, para lograr la paz duradera que todas y todos deseamos” Javier May, gobernador de Tabasco

Javier May reafirma su compromiso con la seguridad de Tabasco

El mandatario explicó que para el 2026 se fortalecerá los presupuestos de las instituciones de seguridad y justicia, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta, la vigilancia y las condiciones laborales de los elementos.

Además, explicó que la estrategia integral contempla una inversión continua en equipos tácticos, sistemas de inteligencia, infraestructura policial y capacitación.

Tabasco se encuentra entre uno de los estados con mejores resultados en seguridad (Cortesía)

Por otra parte, agradeció la labor coordinada de las corporaciones federales, estatales y municipales, y reiteró que su gobierno trabaja con transparencia, pues señaló que en sus 73 conferencias de prensa se han respondido más de 700 preguntas de los medios, garantizando así una comunicación abierta.

Tabasco se consolida como destino turístico de interés

En la misma conferencia, el gobernador mencionó el evento “Tabasco: ¡El Edén, tienes que vivirlo!”, el cual fue inaugurado este lunes en Punto México, espacio de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.

El evento contó con la presencia de la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, y reunió una amplia exposición gastronómica, artesanal y cultural que generó gran interés entre visitantes nacionales e internacionales.