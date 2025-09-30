Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, inauguró diversas obras de infraestructura educativa y vialidades en el municipio de Cárdenas, con las que reafirma su compromiso con la justicia social y la erradicación de la corrupción como fórmula para hacer rendir los recursos públicos.

Javier May entrega infraestructura educativa

En la ranchería Azucena, cuarta sección, el gobernador entregó la rehabilitación del jardín de niños Alberto Correa Zapata, la cual incluye una dirección, baños, mantenimiento del edificio y equipamiento con mobiliario totalmente nuevo. Esta obra tuvo una inversión de 2 millones de pesos y podrá beneficiar a 94 alumnos, docentes y administrativos.

Además, señaló que este año, el gobierno estatal destinará más de 500 millones de pesos en toda la entidad para infraestructura educativa.

Asimismo, inauguró tres calles rehabilitadas con pavimento hidráulico en el poblado C-28 “Coronel Gregorio Méndez”, con una inversión de 16.7 millones de pesos, beneficiando a más de 6 mil habitantes.

Javier May presenta avances en infraestructura

May Rodríguez visitó el Hospital General de Cárdenas, donde supervisó la rehabilitación de áreas de hospitalización, imagenología y una planta de tratamiento de aguas residuales, con la que se podrá ofrecer atención de primer nivel con 90 camas y equipamiento de última tecnología.

Por otra parte, se inauguró en “tiempo récord” el puente El Naranjeño II, con lo que dicha comunidad volvió a estar comunicada al Plan Chontalpa.

Finalmente, junto al alcalde Euclides Alejandro, el gobernador inauguró obras municipales en la colonia Santa María de Guadalupe, con calles pavimentadas, luminarias, banquetas y redes de agua y drenaje, con una inversión de 12 millones de pesos.

Con estas acciones y avances, el gobierno de Javier May demuestra su estrategia de infraestructura y desarrollo social, fortaleciendo la conectividad, la educación y la salud en Cárdenas.