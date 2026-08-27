Al sostener una reunión de trabajo con presidentes de cámaras empresariales, el gobernador Javier May Rodríguez realizó un llamado a mantener la confianza en la entidad e impulsar nuevos proyectos de inversión, destacando que existen condiciones óptimas en materia de seguridad, infraestructura carretera y ubicación geográfica estratégica.

El mandatario estatal subrayó que durante su administración existe unidad entre la iniciativa privada y el gobierno, dejando atrás la falta de acompañamiento institucional que en años pasados obligó a empresarios locales a llevar sus capitales a otros estados.

Javier May resalta inversiones en Villahermosa por más de 7 mil millones de pesos

El gobernador garantizó que las inversiones en el estado cuentan con el respaldo pleno de las acciones gubernamentales, así como con el marco legal necesario para brindarles certidumbre. Explicó que esta política responde a un modelo enfocado en la diversificación económica y el bienestar general de la población.

Al encuentro acudieron representantes de firmas corporativas que actualmente desarrollan proyectos en la capital, entre ellos Hospitales Zumaya, Grupo DG y Corporación Inmobiliaria, cuyas inversiones conjuntas superan los 7 mil millones de pesos para este año.

Javier May destaca un plan de 7 mil mdp en inversión privada para Villahermosa. (Cortesía)

Refuerzan seguridad y modernización urbana con el proyecto Villahermosa 2030

Para reforzar las condiciones de tranquilidad en la región, Javier May adelantó que para marzo del próximo año entrará en operaciones el nuevo C5, infraestructura que potenciará la capacidad de respuesta e inteligencia de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, resaltó la dignificación salarial de la policía estatal en 2026, logrando posicionar las percepciones de los agentes del fondo del ranking nacional hasta el octavo lugar a nivel país.

Por último, el titular del Ejecutivo estatal afirmó que la austeridad gubernamental y el orden administrativo han permitido reactivar la economía mediante obra pública.

Destacó el programa de modernización Villahermosa 2030, además de nuevas intervenciones de infraestructura en el Barrio Mágico de la capital para rescatar el malecón y consolidarlo como un polo turístico del sureste.