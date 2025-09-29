Durante una conferencia de prensa, se dio a conocer que gracias al gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, la entidad vive un momento histórico impulsado por el Gobierno del Pueblo en temas de movilidad, economía y generación de empleos.

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, destacó la llegada de inversiones importantes y reconoció el trabajo de Fátima Bosch Fernández, Miss Universe México 2025.

Tabasco anuncia inversiones de Home Depot y Volaris

Katia Ornelas señaló que para el 2027 Home Depot abrirá una nueva tienda en el circuito Avenida Universidad en Villahermosa, la cual tendrá una inversión de 413 millones de pesos y generará 600 empleos directos e indirectos.

“The Home Depot reconoce al Gobierno de Tabasco por la construcción de indicadores que brindan certeza a la inversión en México. Este proyecto representa un impulso económico de gran relevancia y se integra al Plan de Inversión Nacional en conjunto con el Gobierno Federal” Katia Ornelas Gil, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico

Asimismo, se dio a conocer que Volaris abrirá la ruta Villahermosa-Guadalajara el próximo 1 de noviembre, la cual tendrá una frecuencia diaria y generará 25 empleos directos y 300 indirectos, fortaleciendo la conectividad aérea.

Javier May señaló que ya va el 90% de avance en proyectos estrella de su gobierno (Cortesía)

Por otra parte, la funcionaria felicitó a Iván Cruz Chablé y Valeria Isabel Rivera García, jóvenes tabasqueños que obtuvieron el tercer lugar en la Fenadante 2025 celebrada en Sao Paulo, Brasil, con su innovador proyecto de galletas Chinopot. Además, resaltó la victoria de Fátima Bosch, quien se convirtió en la Miss Universe México 2025.

“Este resultado fue posible gracias a su talento, disciplina y a la suma de esfuerzos que desde Tabasco impulsamos para abrir espacios y respaldar a nuestra juventud. Es un claro ejemplo de que cuando se confía en el potencial de nuestra gente, Tabasco trasciende fronteras” Katia Ornelas Gil, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico

Javier May reconoce la transformación de Puebla

May Rodríguez recordó que el 1 de octubre se cumple el primer año de mandato en Tabasco, por lo que señaló que ha habido un avance de más del 90% en los 50 compromisos pactados al inicio del sexenio, como el desarrollo del Puerto de Frontera y la construcción del parque de la Plaza de Toros.

El gobernador destacó los programas sociales que han beneficiado a miles de personas y también detalló que los avances en infraestructura se dieron gracias a una administración pública honesta y responsable.

Finalmente, Javier May reafirmó su compromiso en seguir impulsando grandes proyectos y consolidar a Tabasco como un estado competitivo, atractivo y con rumbo claro hacia un desarrollo integral.