El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, desmintió al periodista Raymundo Riva Palacio, quien lo ha señalado de ser dueño de CAABSA y de tener relación con criminales.

Pablo Lemus asegura que le están jugando una guerra sucia

Las declaraciones del gobernador coinciden con versiones que han circulado en medios, en las que se señala que la presunta campaña de desprestigio podría estar financiada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

De acuerdo con esas versiones, el objetivo sería afectar la imagen de Lemus, considerado uno de los perfiles con proyección nacional dentro de Movimiento Ciudadano.

¿De qué se le acusa a Palo Lemus?

En los señalamientos de Riva Palacio, se menciona que Pablo Lemus es el dueño de la empresa CAABSA y de mantener presuntos vínculos con personajes ligados al crimen organizado.

Además, se presume la cercanía entre Lemus y Nazario Ramírez, líder sindical detenido por tener vínculos con el CJNG.

Gobernador Pablo Lemus Navarro responde a las acusaciones de Raymundo Riva Palacio (Cortesía)

Palo Lemus, finalizó señalando que la detención de Ramírez fue resultado de la coordinación entre las fuerzas de seguridad estatales y federales, lo que demuestra el compromiso de su administración.